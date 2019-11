Filipe Ferreira: «Estamos num bom momento»

O triunfo do Tondela diante do Sporting, na última jornada do campeonato, parece ter devolvido a confiança ao grupo de trabalho, que agora está focado em dar seguimento a esse bom resultado na deslocação a Paços de Ferreira, este domingo. O lateral-esquerdo Filipe Ferreira assume que este é "um bom momento" e aponta a novo êxito na Mata Real."A primeira vitória em casa é sempre importante, já nos vinha a escapar há algumas jornadas. Chegou contra uma equipa muito complicada, o que nos valoriza ainda mais. A vitória é sempre importante, mas claro que há que dar continuidade ao trabalho. Importante é mantermos os bons jogos e tentar ganhar", começou por dizer Filipe Ferreira, aos veículos de comunicação do clube."Em Paços de Ferreira teremos um jogo complicado, fora de casa, mas vamos tentar ganhar. É um campo difícil, mas apesar da classificação do Paços será muito complicado para nós. Mas estamos num bom momento e temos de ir lá somar três pontos", acrescentou o lateral-esquerdo, que já foi jogador dos castores nas épocas 2016/17 e 2017/18.O encontro entre P. Ferreira e Tondela está agendado para este domingo à tarde, no Estádio Capital do Móvel.