Filipe Ferreira: «Os bons resultados dão sempre uma confiança extra à equipa»

Depois do triunfo frente ao Moreirense, o Tondela está agora totalmente focado no Nacional, tal como explicou Filipe Ferreira aos meios do clube.





"No último jogo conseguimos a melhor entrada desta época. Depois, o Moreirense conseguiu reduzir, mas na 2ª parte defendemos bem e mantivemos o resultado. Foi uma vitória importante, a segunda fora de casa, e queremos dar continuidade ao bom trabalho que temos vindo a realizar. Os bons resultados dão sempre uma confiança extra à equipa. Se vencermos, conseguimos duas vitórias consecutivas, algo inédito, e estamos confiantes", vincou o lateral-esquerdo, que perspetivou ainda a partida com os madeirenses: "Vamos defrontar uma boa equipa, tal como todas neste campeonato. Esta tem sido uma época fora do normal, nunca apanhei um campeonato tão equilibrado. Vamos lutar para vencer e, apesar de estarmos bem na tabela, nada está ganho nem garantido e queremos somar o maior número de pontos".Na presente temporada, Filipe Ferreira soma um golo em 27 jogos pelos tondelenses.