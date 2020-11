Filipe Ferreira quer fazer valer a “fortaleza”

O Tondela vem de duas vitórias consecutivas, a contar para campeonato e Taça, e agora a meta é superar, amanhã, o V. Guimarães.

“Vai ser um jogo extremamente difícil. Eles são uma equipa que tem muitas opções. Estamos a jogar em casa, temos de fazer disso a nossa fortaleza para levar os três pontos”, projetou Filipe Ferreira sobre a receção de amanhã à noite aos vitorianos.

“Vimos de duas vitórias e isso é muito importante. Trabalhar sobre vitórias é diferente de trabalhar sobre derrotas, tanto para o moral da equipa como para acreditar nos processos e no que tem vindo a ser trabalhado”, acrescentou o lateral-esquerdo, em declarações aos meios do clube. Por fim, o camisola n.º 20 falou do ponto de vista individual: “O míster já me colocou a defesa-central algumas vezes e consegui corresponder.”