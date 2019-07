Filipe Ferreira: «Sou mais um para dar dores de cabeça ao treinador»

Oficializado no sábado, Filipe Ferreira pronunciou hoje as suas primeiras palavras como jogador do Tondela e promete 'fazer a vida negra' a Natxo González.

"Espero fazer muitas assistências e golos se for possível. O Tondela apresenta sempre equipas aguerridas, que lutam bastante e tentam criar as maiores dificuldades aos adversários. Sou mais um para ajudar, sou mais um para dar dores de cabeça ao treinador", afirmou o lateral-esquerdo, ex-Nacional.

Por outro lado, o defesa, de 28 anos, falou de forma direta para os adeptos tondelenses. "Os adeptos são sempre uma parte fundamental de todas as equipas. Quantas mais pessoas vierem ao estádio para ajudar, melhor, para criar também um ambiente em harmonia com a equipa, criando mais dificuldades ao adversário", concluiu.