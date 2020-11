Filipe Ferreira: «Sporting foi um justo vencedor e criou bastantes oportunidades»

Filipe Ferreira admitiu que o Tondela foi claramente dominado pelo Sporting, que goleou os beirões por 4-0 este domingo, em Alvalade.





"Foi um jogo que não nos correu bem. O Sporting foi um justo vencedor. Creio que, apesar de muitas oportunidades, marcou no momento decisivo, como a acabar a primeira parte, que complica a estratégia para a segunda. Parabéns ao Sporting e pensamos já no próximo jogo. São jogos que acontecem. Tentámos vir a crescer ao longo da época, mas há dias menos bons e hoje foi um deles. Não é isso que nos vai deitar abaixo. Vamos continuar a acreditar no que temos vindo a fazer. Sinceramente, o Sporting foi um justo vencedor e criou bastantes oportunidades. É isso", disse o lateral visitante à Sport TV.