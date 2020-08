Francisco Lemos: «Tenho uma personalidade muito forte»

Francisco Lemos deixou o Belenenses e, com apenas 17 anos, rumou a Tondela para alinhar nos sub-19, mas a verdade é que até tem realizado a pré-época com a equipa principal. O guarda-redes foi convidado da primeira edição do 'Podcast Auriverde'.





"Sou um guarda-redes muito comunicativo, tenho uma personalidade muito forte, gosto de ser um líder. É o que podem esperar de mim. Sempre gostei muito de desafíos. Vai ser uma experiência muito boa para mim e que me vai fazer crescer muito. O Tondela é um clube muito organizado, compacto, com balneário e estrutura muito fortes", afirmou o jovem guardião.Para além de abordar os seus objetivos individuais e coletivos, Francisco promete "muita dedicação" e conta quais são as suas referências das balizas. "Quero treinar regularmente com os seniores, mas fazer a pré-época já é muito bom. Quero continuar na Seleção Nacional e ir ao Europeu sub-19. Gosto de traçar o meu próprio caminho. O Schmeichel foi sempre uma grande referência para mim e agora é o Ter Stegen. É um guarda-redes moderno, muito presente e muito ativo no jogo. Posso prometer muito trabalho, muita dedicação por este clube. Vou dar tudo o que tenho e o que não tenho", garantiu o internacional jovem pelas quinas.Natural de Lisboa, o guarda-redes que faz 18 anos no mês que vem vai deixar de estar perto dos seus pela primeira vez, mas diz-se "preparado" para o que aí vem. "Sinto-me perfeitamente preparado, mas a minha ideia é continuar a progredir nos estudos à medida que jogo futebol. Vou entrar na faculdade, em Viseu, para estudar desporto, vai ser uma experiencia muito difícil, mas acho que é possível. Nunca se sabe o que pode acontecer no futuro e, assim, com os estudos temos uma base", salientou.