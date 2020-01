Ganhar em casa será "vida nova" para Bruno Wilson

Bruno Wilson foi o porta-voz do Tondela, agora que se aproxima a receção ao Gil Vicente. Ganhar mais vezes em casa é a resolução de Ano Novo. "Foi uma boa paragem para estarmos com as nossas famílias, mas agora estamos de volta ao trabalho com o mesmo objetivo de sempre, que é ganhar. Não temos sido felizes em casa, mas vamos mudar isso. Ano novo, vida nova", apontou o central, autor do golo da única vitória em casa, frente ao Sporting.