Garruço assina até 2022 e volta a ser cedido ao Anadia

Está confirmada nova cedência de Manuel Garruço ao Anadia, tal como o nosso jornal já havia adiantado. O médio de 20 anos assinou contrato profissional com o Tondela, válido até 2022, e voltou a ser emprestado ao clube do distrito de Aveiro, que milita no Campeonato de Portugal.





Garruço fez a maior parte do trajeto de formação precisamente no Anadia, mas desde 2016/17 que pertence aos quadros do Tondela, onde concluiu esse percurso nos sub-19 dos beirões. Na época passada, a primeira como sénior, esteve cedido ao Anadia, tendo feito 30 jogos e um golo.Regressou aos auriverdes para realizar a pré-temporada, integrado no plantel principal orientado por Natxo González, todavia volta a não ter espaço para se fixar no grupo e a SAD tomou, então, a opção de rubricar contrato profissional e voltar a ceder o jovem ao emblema do Campeonato de Portugal.