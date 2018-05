Continuar a ler

Murilo ambicioso



O extremo Murilo, em declarações ao portal brasileiro Lance, mostrou ambição para o futuro. "Quero poder deixar a minha marca no Tondela, vou trabalhar muito e dar o máximo para fazer boas campanhas e, quem sabe, conquistar títulos", disse.

Gilberto Coimbra foi reeleito ontem à noite, em assembleia geral, para um novo mandato de dois anos na presidência do Tondela. O dirigente frisou que a nova época já está a ser preparada, junto do técnico Pepa e dos restantes responsáveis auriverdes. O relatório e contas de 2017 foi aprovado por unanimidade, com saldo positivo de quase 55 mil euros.Relativamente à nova SAD, o presidente confirmou que esta foi constituída na passada terça-feira, com um capital social de um milhão de euros. Porém, Gilberto Coimbra não mencionou o nome dos investidores da SAD.

Autor: José Luís Araújo