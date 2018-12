Gilberto Coimbra: «Não podemos ficar indiferentes»

Como já vem sendo habitual no ‘modus operandi’ do Tondela nestas questões, os beirões vão ceder toda a receita do jogo deste sábado com o Sporting de Braga em favor de dois tondelenses em situações de dificuldades.

José Luís, ex-massagista dos auriverdes, ficou gravemente ferido num incêndio que decorreu no início deste ano na Associação Cultural, Recreativa e Humanitária de Vila Nova da Rainha, enquanto Bruno Ferreira, ex-guarda-redes do vizinho Santacombadense, sofreu um traumatismo craniano em campo no ano de 2009, o que o obrigou a deixar o futebol e a realizar várias intervenções cirúrgicas.

Gilberto Coimbra, presidente do Tondela, falou esta quinta-feira ao ‘Jornal do Centro’ desta iniciativa. "A ideia é, entre outras ações que já efetuámos, como por exemplo, nas iniciativas em solidariedade com os bombeiros, desde logo relacionada com a situação dos incêndios e as suas vítimas, promover a solidariedade. Quanto a estes dois casos, posso dizer que também tínhamos e vamos ter em conta. No caso do José Luís, ele, para além de ser adepto e natural de Tondela, é um ex-colaborador do clube como massagista e, fruto daquilo que lhe aconteceu num incêndio que decorreu em Vila Nova e que o deixou gravemente ferido, não podemos ficar indiferentes, bem como em relação à situação do Bruno que, depois do acidente que teve num jogo em 2009, de repente aparece-lhe uma situação menos boa da qual tem de ser submetido a uma intervenção cirúrgica", explicou o dirigente.

Um clube com o Sp. Braga pode trazer uma massa associativa considerável e Gilberto Coimbra também não nega que isso será importante. "Estamos a falar de um jogo em casa com um clube como o Sp. Braga, o que pode trazer boa receita que, a repartir pelos dois clubes, pode depois possibilitar que ajudemos quem precisa naquilo que pudermos", concluiu.

Tondelenses e bracarenses defrontam-se sábado, a partir das 18 horas, no Estádio João Cardoso.