Gilberto Coimbra paga indemnização por agressão

Gilberto Coimbra, presidente do Tondela, admitiu em tribunal ter agredido fisicamente Vítor Ramos, apresentou o pedido de desculpas perante o juiz e vai pagar uma indemnização à vítima. Ambas as partes chegaram a este acordo na manhã desta quinta-feira. O caso remonta a setembro de 2018 , quando uma discussão entre o então diretor de comunicação do clube e o presidente da direção terminou com uma agressão de Coimbra a Ramos, tendo este último apresentado de imediato a demissão ao fim de seis anos a exercer aquela função no emblema auriverde.Vítor Ramos avançou com ação judicial contra Gilberto Coimbra, que veio a ser acusado pelo Ministério Público de ofensa à integridade física na forma simples e sujeito a medida de coação de termo de identidade e residência.Perante o referido acordo alcançado, o juiz deu o caso por concluído.