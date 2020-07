Gilberto Coimbra reeleito presidente da direção do Tondela

Gilberto Coimbra foi esta sexta-feira reeleito presidente da direcção do Tondela, clube que lidera há 17 anos. O empresário vai assim continuar à frente do clube beirão no biénio 2020-2022.





Naquela que é a sua nona eleição, Gilberto Coimbra liderou a lista única apresentada aos sócios na Assembleia-Geral e foi eleito por maioria. Para o novo biénio, Carlos Amaral e Luís Brás Marques mantêm-se nos cargos de presidente da Assembleia-Geral e do Conselho Fiscal, respectivamente.Na Assembleia-Geral desta sexta-feira deu-se ainda aprovação, por unanimidade, do relatório de contas do ano 2019, com um saldo positivo de 1.286.066,15€.