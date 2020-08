Grau afasta comparações

Chegado a Tondela recentemente, vindo do país vizinho, para reforçar o meio-campo dos beirões, Jaume Grau fez um caminho semelhante ao de Pepelu. O canhoto emprestado pelo Osasuna falou com o compatriota, mas não quer comparações...

“Falei um pouco com o Pepelu antes de vir. Ele falou-me muito bem do clube, disse que o Tondela é um clube muito familiar. Se sou o novo Pepelu? Sou o Jaume Grau, venho jogar o meu futebol. Não me quero comparar com ninguém”, assinalou o médio, de 23 anos, em declarações emitidas no segundo episódio do ‘Podcast Auriverde’.

Entretanto, o plantel orientado por Pako Ayestarán chegou ontem, ao fim do dia, ao Luso para o estágio de pré-época que durará até domingo.