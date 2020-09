Grau deve ter fechado miolo do Tondela

Com a recente chegada do espanhol Jaume Grau para o meio-campo do Tondela, o sector intermediário dos auriverdes estabilizou em termos de opções, pelo que a SAD deverá priorizar o reforço de outras zonas do terreno.





A grande baixa de vulto do miolo beirão foi Pepelu, regressado ao Levante após uma época de empréstimo em Tondela, mas o compatriota que chegou cedido pelo Osasuna veio para ocupar essa vaga.