Guarda-redes Diogo Silva deixa Tondela e reforça o Fafe

Diogo Silva terminou contrato com o Tondela e não vai fazer parte do elenco na nova temporada. Aliás, o guarda-redes de 27 anos até já foi apresentado como reforço do Fafe, equipa do Campeonato de Portugal.





O guardião muda de ares depois de duas temporadas completas nos auriverdes sem ter feito um único jogo oficial. Em 2019/20 chegou a ser o guardião suplente em três jogos no arranque da época e depois só voltou ao banco na reta final do campeonato, face à ausência de Cláudio Ramos e aposta em Babacar Niasse para o onze.O último jogo oficial de Diogo Silva foi em abril de 2018, ao serviço dos madeirenses da Camacha, num duelo do CP diante do Coimbrões.