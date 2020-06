Guingamp anuncia Philipe Sampaio como reforço até 2024

O Guingamp anunciou, no seu site oficial, a contratação de Philipe Sampaio para as próximas quatro temporadas, ou seja, até 2024.





O defesa-central do Tondela, de 25 anos, vai juntar-se ao emblema francês durante o mês de julho, de acordo com a nota divulgada pelo Guingamp.O Guingamp estava em 8.º lugar da Ligue 2, o segundo escalão do futebol francês, quando as autoridades decretaram o fim das competições devido aos efeitos da Covid-19.Esta era a primeira temporada de Philipe Sampaio ao serviço do Tondela, depois de ter passado pelo Boavista e Feirense e ainda pelo Akhmat Grozny da Rússia. Passou pela formação do São Paulo e do Santos.