Hélder Tavares: «A primeira permanência foi uma coisa do outro mundo»

Depois de Piojo e Tozé Marreco, Hélder Tavares foi o convidado do 3.º episódio de 'Uma vez auriverde, para sempre auriverde', onde, a dado momento, foi surpreendido pela entrada de Cláudio Ramos em direto nas redes sociais do Tondela.





"O Tondela é um clube muito acolhedor, as amizades que eu aí fiz, vou levá-las para o resto da vida. A primeira permanência foi uma coisa do outro mundo. Nos últimos 11 jogos, só perdemos um, com o Sp. Braga. O dia em que o objetivo foi conseguido foi espetacular, um misto de emoções que ficará para sempre", recordou o médio-defensivo acerca da temporada 2015/16, a sua época de estreia ao serviço dos auriverdes.Hoje ao serviço do Altay, da Turquia, Hélder Tavares brincou com algumas memórias envolvendo Cláudio Ramos, tendo contado sobre os dois meses em que viveram juntos e em que teve dificuldades em adormecer devido ao...ressonar do guarda-redes. Porém, não ficou sem resposta."O Hélder, se ficasse mais um ano em Tondela, teria sido daqui um Maradona. No início, não conseguia dar dois toques. Quando saiu, já dava 50...", disse o capitão dos beirões.Por último, quer o médio quer o guardião deixaram mensagens para toda a sociedade, tendo em vista o combate contra o coronavírus. "Sigam as recomendações da Direção-Geral de Saúde, fiquem em casa e evitem ao máximo estar perto de muita gente", aconselhou o primeiro.Já o camisola 1 do Tondela salientou o exemplo português: "O mais importante é ver o que se passa nos outros países e agradecer o comportamento das pessoas no nosso. Vamos começar aos poucos a normalidade. Há que ficar em casa, neste momento é o que mais importante."