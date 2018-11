Hélder Tavares titular na derrota de Cabo Verde

Hélder Tavares foi titular na derrota da seleção de Cabo Verde no Uganda (1-0), este sábado, em jogo a contar para a 5ª jornada da fase de qualificação para a CAN 2019.O médio do Tondela jogou até aos 60 minutos, sendo depois substituído por Júlio Tavares, numa altura em que o marcador registava ainda um nulo.A formação caseira havia de chegar à vantagem à passagem do minuto 78, por intermédio de Pattrick Kadu.Com esta derrota, os 'tubarões azuis' mantêm-se no terceiro lugar do grupo L com 5 pontos em 5 jogos, mas podem ainda cair para o último lugar, caso o Lesoto vença a Tanzânia este domingo.Por sua vez, o Uganda segue na liderança isolada com 13 pontos em 5 jogos.