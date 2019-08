Horários geram desagrado

O Tondela vai iniciar a Liga NOS na próxima segunda-feira, em Setúbal. Para a segunda jornada, o que está previsto é receber o Portimonense... numa segunda-feira à noite, novamente. Ora, este facto levou a SAD beirã a expor à Liga o seu descontentamento. Segundo fonte oficial do Tondela, nunca esteve em cima da mesa a possibilidade de recusar ir a jogo. A SAD apenas deu conta do desagrado por realizar os primeiros dois jogos do campeonato numa segunda-feira à noite, horário que, na sua ótica, não é convidativo para o público. Um sentimento que se tornou mais forte também graças à garantia dada pela Liga de que seria reduzido o número de jogos à segunda-feira, na nova temporada. Os horários da 2ª jornada, note-se, ainda não foram tornados oficiais.

Entretanto, o plantel de Natxo González começa hoje a preparar a visita ao V. Setúbal, depois da folga semanal.