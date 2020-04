Incerteza sobre Tomislav Strkalj

Faz amanhã duas semanas que, por força de uma luxação no ombro esquerdo, Tomislav Strkalj teve de ser submetido a cirurgia e, se o calendário competitivo obedecesse ao normal, o avançado não jogaria mais esta época.





Todavia, com a possibilidade da Liga voltar nos meses de junho e julho em cima da mesa, o croata pode recuperar alguma esperança de ainda dar o seu contributo à equipa de Natxo González na temporada em curso. Mas há um senão…O ponta-de-lança está a fazer a recuperação após cirurgia em casa , sem o acompanhamento próximo (no sentido físico do termo) do departamento médico, o que, naturalmente, aumentará o tempo de espera até ao ideal restabelecimento físico.Sem certezas sobre o regresso da competição nem o exato momento em que o camisola 28 poderá voltar aos relvados, ambos os cenários estão, assim, envoltos em indeterminação.