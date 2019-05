Inspirados em 2016 e 2017 para a grande final com o Chaves

Tal como em 2015/16 e 2016/17, as duas primeiras temporadas do Tondela na Liga NOS, os auriverdes entram para a última jornada em posição de descida, mas com uma final para frente no Estádio João Cardoso. Das outras duas vezes, a história teve um final feliz.Na primeira época, os tondelenses, comandados por Petit, receberam a Académica a dois pontos dos lugares de permanência, batendo os estudantes, por 2-0, e aproveitando derrota do U. Madeira para fazer a festa. Já em 2016/17, os beirões, já orientados por Pepa, bateram o Sp. Braga pelo mesmo resultado e aproveitaram derrota do Arouca.Na receção aos flavienses, veremos se a história se repetirá.