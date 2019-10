Internacionais à disposição de Natxo González

Jonathan Toro, Pepelu e Jhon Murillo já regressaram das respetivas seleções e, a partir desta quinta-feira, trabalharão integrados com os restantes companheiros de equipa. Este trio pode, assim, entrar nas escolhas do treinador do Tondela, Natxo González, para o encontro deste sábado diante do Feirense, para a Taça de Portugal.

Esta quarta-feira, Jonathan Toro fez ginásio e ainda alguma corrida no relvado. Já Pepelu e Murillo chegaram um pouco mais tarde e fizeram apenas trabalho ginásio, na companhia de um elemento da equipa técnica dos beirões.



Recorde-se que Jonathan Toro esteve ao serviço da Seleção das Honduras, que enfrentou as congéneres de Trindade e Tobago e ainda Martinica em duelos referentes à Liga das Nações da CONCACAF. Jonathan foi titular no primeiro desafio e suplente utilizado diante de Martinica.



Jhon Murillo tem sido presença regular nas convocatórias da Venezuela. O extremo foi utilizado nos dois particulares realizados pela 'Vinotinto', diante da Bolívia e de Trindade e Tobago. Foi suplente utilizado no primeiro encontro e titular no segundo.



Por fim, o médio Pepelu viveu um período marcante na sua carreira, uma vez que esta tinha sido a sua primeira chamada à Seleção sub-21 de Espanha. O jogador foi titular no jogo particular da 'Rojita' frente à Alemanha, mas depois não foi utilizado no recente duelo com Montenegro, este a contar para a fase de qualificação para o Euro'2021 deste escalão.



O encontro com o Feirense marca a estreia do Tondela na Taça de Portugal e está agendado para as 17 horas deste sábado, em Santa Maria da Feira. Os adeptos auriverdes podem adquirir bilhete de jogo e viagem de autocarro por um total de 15 euros.