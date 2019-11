Internacionais em trânsito

Jaquité já treinou ontem depois de ter representado a seleção da Guiné-Bissau, enquanto Jonathan Toro e Rubilio Castillo fizeram trabalho de ginásio e hoje já devem treinar no relvado, jogadores que estiveram recentemente em representação da seleção das Honduras. Contudo, os auriverdes ainda contaram com mais dois elementos nas seleções. São eles Pepelu, que chegou hoje depois de estar ao serviço dos sub-21 de Espanha e Jhon Murillo é esperado em Tondela até amanhã - o extremo jogou pela Venezuela no Japão anteontem.