Está para muito breve a oficialização da formação da SAD do Tondela, que terá como investidor o grupo chinês Hope, que detém o Granada, o Parma e o Chongqing Lifan. Numa recente entrevista ao jornal espanhol ‘Ideal’, Antonio Cordón, diretor-desportivo da Hope, assumiu que o grupo "adicionou o Tondela" aos seus domínios, numa notícia que aponta David Belenguer, antigo jogador, como potencial líder da SAD beirã. Segundo apurou o nosso jornal, este grupo investidor já se encontra a trabalhar com a direção do Tondela. Só a partir da assembleia geral desta 5ª feira este processo será devidamente explicado aos sócios do clube.

Contactado por Record, o presidente Gilberto Coimbra admitiu que já se reuniu com este grupo, contudo ainda não dá este processo como encerrado. "Nunca escondi que estamos em negociações. Não há nada feito. Também li essa entrevista, mas não há nada feito com o Tondela. Há negociações e é um dos grupos com quem dialogamos. O Tondela ainda nem constituiu a SAD. O Tondela ainda é uma SDUQ", referiu o presidente do clube, que na assembleia geral desta 5ª feira deverá ser reconduzido a um novo mandato na liderança dos beirões.