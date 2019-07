Jaquité e Murillo só depois do estágio

Prestes a começar o estágio no Luso, que vai de amanhã a dia 13, os auriverdes sabem que não poderão contar com Jhon Murillo nem com Jaquité, regressando ambos de férias só depois do estágio.





O primeiro esteve ao serviço da Venezuela na Copa América, enquanto o segundo representou a Guiné-Bissau na CAN.