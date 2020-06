Jaquité está de volta ao onze para defrontar o Sporting

Perante o castigo de João Pedro, que viu o quinto cartão amarelo no triunfo caseiro diante do Aves, é Jaquité que se afigura como o mais provável substituto do camisola 8. O médio internacional pela Guiné-Bissau não é titular desde a 22ª jornada, na altura uma derrota no João Cardoso frente ao Rio Ave (2-1). Alinhará, portanto, ao lado do indiscutível Pepelu.