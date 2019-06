Jaquité na CAN encolhe a pré-época

Jaquité vai mesmo integrar a seleção da Guiné-Bissau na CAN, que arranca no próximo dia 21, no Egito. A lista final de 23 jogadores formada pelo selecionador Baciro Candé foi ontem divulgada, onde consta o nome do médio do Tondela. Isto significa que o jogador terá uma pré-temporada mais curta no emblema beirão, já que depois da CAN ainda terá um período de férias. A chamada de Jaquité à CAN não deixa de ser um facto de grande relevo, uma vez que o médio de 23 anos ainda só tem duas internacionalizações pela seleção principal do seu país.

Rizespor atento a Tomané

Num outro âmbito, os turcos do Rizespor têm Tomané na lista de potenciais alvos, uma vez que podem perder o kosovar Vedat Muriqi, autor de 17 golos em 2018/19. Recorde-se que, tal como já noticiámos, o futuro do avançado deve passar pelo Estrela Vermelha, da Sérvia.