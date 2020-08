Jaume Grau chega ao Tondela cedido pelo Osasuna

O médio Jaume Grau, de 23 anos, chega ao Tondela cedido pelo Osasuna, de Pamplona, Espanha, anunciou esta segunda-feira a SAD do clube beirão.

"Jaume Grau é o mais recente reforço do CD Tondela para a época 2020/21. O médio de 23 anos formado no Real Madrid chega aos 'auriverdes' cedido pelo CA Osasuna, num empréstimo válido até junho de 2021", anuncia a SAD do Tondela no site oficial.

Natural de Tavernes de la Valldigna, Valência, Jaume Grau é internacional sub-19 por Espanha, e vem do Lugo, onde também esteve emprestado pelo Osasuna, depois de várias temporadas na equipa B do Real Madrid.

"Quem não quer jogar na I Liga de Portugal? Naturalmente que não poderia dizer que não. Estou muito feliz por estar aqui, venho para ajudar e para a equipa conseguir ter um ano positivo. Agradeço ao Tondela a confiança que depositou em mim", afirmou em declarações ao clube.

Jaume Grau irá fazer em Tondela a sua primeira experiência fora de Espanha e junta-se a Salvador Agra, Pedro Trigueira e Rafael Barbosa, as novas contratações do clube que também realizou contratos profissionais com Telmo Arcanjo e Tiago Almeida.

O Tondela também trocou de treinador, ao assinar com Pako Ayestarán, que substituiu Natxo González.

O clube 'beirão' está em estágio no complexo desportivo do Estádio João Cardoso, Tondela e, no dia 30, segue para o Centro de Treinos/Estágios do Luso em estágio de pré-temporada, até 5 de setembro.