Jhon Murillo e a deslocação a Portimão: «O mais importante é não perder»

O Tondela tem seis pontos acima da linha de agua, que é o mesmo que dizer seis pontos acima do Portimonense, adversário do próximo sábado. Todo o cuidado é pouco e Jhon Murillo aponta o caminho que considera mais importante, isto numa fase em que a equipa está há cinco jogos sem ganhar no campeonato e vem de uma pesada derrota em casa, ante o V. Setúbal.





"Sabemos que o último jogo não correu bem. Pensámos que vínhamos numa linha ascendente, mas não correu bem. Agora temos um jogo importante e já nos estamos a preparar ao longo da semana. O mais importante é não perder. O Portimonense é muito forte e estará com muita vontade de ganhar. Conhecemos as fragilidades e fraquezas deles, não podemos perder porque é um adversário direto e podem aproximar-se de nós", salienta o extremo venezuelano ao canal de Youtube dos auriverdes.Ainda que a viagem da próxima jornada seja muito longa, o camisola 15 não enjeita endereçar uma mensagem aos adeptos beirões. "Portimão fica bastante longe, mas o apoio deles será fundamental para trazer os três pontos", finalizou.