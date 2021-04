Jhon Murillo em dúvida para a receção ao Benfica

Jhon Murillo, autor do golo do empate em Famalicão, está em dúvida para a receção ao Benfica, na próxima sexta-feira. O internacional venezuelano contraiu uma contusão no pé direito, o que o fez ser substituído ao intervalo. Para o seu lugar entrou Rafael Barbosa e o extremo português é mesmo o mais provável substituto do camisola 10 para a partida frente aos encarnados, caso se confirme a indisponibilidade de Murillo.