Jhon Murillo quer começar o ano “com o pé direito”

Jhon Murillo, um dos jogadores mais experientes do plantel do Tondela, antecipou a receção ao Famalicão apontando a uma vitória para estrear 2021. "É um jogo entre duas equipas que estão necessitadas de pontos. Espero um jogo bonito e que comecemos o ano com o pé direito para, no final, estarmos mais tranquilos", afirmou.