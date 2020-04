Jhon Murillo recorda ida para o Benfica: «Foi muito especial e maravilhoso»

Jhon Murillo, extremo de 24 anos do Tondela, concedeu uma entrevista ao canal venezuelano 'La Tele Tuya' onde passou em revista o seu percurso no futebol. O jogador recordou a sua ida para o Benfica, no verão de 2015, depois de ter tido uma experiência negativa na Suíça no ano anterior.





"Ir para o Benfica foi algo muito especial para mim, porque em 2014 tinha ido fazer testes ao Basileia, mas não fiquei. Então, ter um histórico de Portugal e da Europa interessado foi algo maravilhoso", disse Murillo.O venezuelano nunca jogou oficialmente pelo Benfica, já que foi emprestado ao Tondela em 2015/16 e 2016/17, ao Kasimpasa em 2017/18 e, agora, está em definitivo nos beirões.Ao longo da sua carreira, somou várias internacionalizações pela 'Vinotinto', nome pelo qual é conhecida a seleção da Venezuela. "Um dos golos mais especiais foi o que marquei à Argentina em Buenos Aires. E esse jogo terminou empatado 1-1", disse.