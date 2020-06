João Pedro: «A malta deu tudo e a prova foram as dificuldade físicas na parte final»

João Pedro diz que o Tondela mereceu o empate (0-0) pelo esforço dos jogadores em conseguir arrecadar o ponto na Luz.





"Trabalhámos muito e bem. É um um prémio pelo esforço que fizemos. A malta deu tudo e a prova foram as dificuldade físicas na parte final. Temos mérito no empate. O valor do Benfica é inegável. Foi bom termos aguentado este ímpeto do Benfica", disse o médio dos beirões aos microfones da BTV."Os últimos 10 minutos foram muito difíceis para mim. Não posso falar pelos meus colegas, mas sei que eles deram tudo. Houve muita queixas físicas nesta parte final."