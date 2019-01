João Pedro apresentado como reforço do Tondela

Está confirmada a contratação de João Pedro, tal como Record tinha anunciado em devido tempo. O médio, de 25 anos, chega a Tondela por empréstimo do Apollon Smyrnis, com autorização dos norte-americanos dos Los Angeles Galaxy, a quem pertence o jogador. O acordo é válido até ao fim da temporada.João Pedro esteve a primeira metade da temporada no futebol grego, ao serviço do Apollon Smyrnis. Agora regressa a Portugal, depois de ter saído do V. Guimarães em janeiro de 2017 para rumar à formação californiana.O jogador, recorde-se, já esteve no Estádio João Cardoso a assistir ao encontro entre o Tondela e o Aves e, agora, já se encontra a trabalhar às ordens de Pepa.