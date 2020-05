João Pedro: «Brevemente estaremos a jogar o nosso futebol normal»

Depois de ontem Natxo González ter pontuado o regresso aos treinos com declarações aos meios do clubes, foi João Pedro que nesta quarta-feira deu conta de como têm sido as sensações de voltar ao trabalho no relvado.





"Foi bom o regresso. Já estávamos fartos de estar em casa, foi bom sentir o cheiro da relva outra vez e a ideia do futebol nas nossas cabeças. Só temos de estar contentes por este regresso. Brevemente estaremos juntos a jogar o nosso futebol normal. Mesmo em casa, nós nunca parámos, mas são estímulos diferentes. Sempre que podia, eu dava umas corridas. Requer algum tempo de adaptação, mas as pessoas especializadas no treino são entendidas nisso e percebem o problema", afirmou o camisola 8 dos auriverdes.