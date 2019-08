João Pedro continua no Tondela

O médio central João Pedro, emprestado pelo clube grego Apollon Smyrnis, em janeiro, vai permanecer por mais uma época no Tondela, anunciou esta quinta-feira o clube da Liga NOS."Depois de ter chegado ao [estádio] João Cardoso, em janeiro de 2019, João Pedro assumiu-se como uma das peças fundamentais na conquista da manutenção na Liga NOS na época passada, somando um total de 14 jogos, 11 como titular, tendo inclusive marcado um golo no jogo que garantiu a permanência no principal escalão do futebol nacional", destaca o comunicado da SAD do Tondela.João Pedro, de 26 anos e natural de Guimarães, tem sido, "desde o primeiro dia da nova época, uma das opções ao dispor do treinador Natxo González", esclarece o documento.Entre as novas contratações do Tondela para a época 2019/20 estão Pedro Augusto, Rubilio Castillo, Pepelu, Jonathan Toro, Richard Rodrigues, Filipe Ferreira, Philipe Sampaio, Manu Sánchez, Bruno Wilson, João Vigário, Yohan Tavares e Ruben Fonseca, proveniente da formação.