João Pedro e o jogo com o FC Porto: «Somos uma equipa muito perigosa fora de casa»

O médio João Pedro disse esta terça-feira que o Tondela é "uma equipa muito perigosa fora de casa" e que os adversários sabem disso, na antevisão da 14.ª jornada da Liga NOS, frente ao FC Porto.

"Somos uma equipa muito perigosa fora de casa e acho que os nossos adversários também o sabem. Temos a maioria dos pontos fora de casa. Esperamos ser o Tondela que temos vindo a ser, igual a si próprio, com a sua ideia, com a sua personalidade. E, com mais ou menos posse de bola, vamos atacar com a qualidade que temos vindo a demonstrar", antecipou João Pedro.

Em conferência de imprensa antes de um treino aberto à comunicação social, na semana que antecede a visita ao Estádio do Dragão, na segunda-feira, às 20:15, o médio acrescentou que "o Tondela é uma equipa que se adapta bem a qualquer jogo".

João Pedro lembrou o empate do FC Porto (1-1), na última jornada em casa do Belenenses, e admitiu que "devido ao impacto" desse jogo "vai haver uma reação por parte do FC Porto" e, por isso, o Tondela tem "de estar preparado para essa reação".

"Acredito num FC Porto a ter de ganhar e a fazer de tudo para ganhar, acredito nisso. Sabemos que o FC Porto é uma equipa muito forte e vamos ver o que delineamos como estratégia, mas sabemos que vai ser um Porto muito difícil", assumiu.

Dificuldade que não abala a confiança dos beirões, uma vez que, "mesmo com o Famalicão, a equipa estava confiante", mesmo vindo de duas derrotas seguidas, e conseguiu impor o primeiro desaire aos famalicenses em casa esta época.

"O Tondela é uma equipa que se adapta bem a qualquer jogo e que está no campo e sabe o que está a fazer. É uma equipa que se sente bem com bola, temos qualidade e sabemos o que temos de fazer com ela, e agora com o Famalicão, abdicámos dessa ideia de posse de bola e saímos mais em transição e também nos sentimos bem. É uma equipa que se adapta muito bem aos diferentes momentos do jogo", considerou.

O Tondela, oitavo colocado, com 18 pontos, visita o FC Porto, no segundo lugar, com 32, a partir das 20:15 de segunda-feira, a fechar a 14ª jornada da Liga NOS.