João Pedro estreia-se nos convocados do Tondela

O médio João Pedro, reforço do Tondela, estreou-se esta quinta-feira nos convocados da equipa viseense para o encontro de sexta-feira em casa do Rio Ave, da 20.ª jornada da Liga NOS.O novo reforço da equipa de Pepa, de 25 anos, chegou esta semana proveniente dos gregos do Apollon Smyrnis, que contavam com o jogador já a título de empréstimo por parte dos norte-americanos dos LA Galaxy.De fora ficou Ícaro, que sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e está a realizar fisioterapia e trabalho de campo, assim como David Bruno, que, na última jornada frente ao Desportivo das Aves, sofreu uma entorse no pé esquerdo e está em tratamento.O defesa-central Jorge Fernandes também falha esta jornada, uma vez que cumpre castigo devido à expulsão no último jogo em casa, frente aos avenses.O Tondela, 13.º classificado, com 19 pontos, e o Rio Ave, nono, com 24, defrontam-se na sexta-feira, no Estádio do Rio Ave, em Vila do Conde, a partir das 20:30, no jogo de abertura da 20.ª jornada da Liga NOS.Cláudio Ramos, Diogo Silva e Pedro Silva.Joãozinho, João Reis, Ricardo Costa, Ricardo Alves e Moufi.Sergio Peña, João Mendes, Tembeng, João Pedro, Bruno Monteiro, Jaquité e Pité.Xavier, Tomané, Chicho Arango, Delgado e Murillo.