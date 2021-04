João Pedro falha Nacional

Numa altura em que Pako Ayestarán não tem ninguém no boletim clínico, o treinador sabe que não pode contar com João Pedro para a receção ao Nacional. O médio auriverde viu o 5º cartão amarelo diante do Moreirense e não pode dar o seu contributo à equipa ante os insulares.





O mais provável substituto do camisola 8 é Pedro Augusto. O brasileiro já participou em 25 partidas esta temporada, tendo marcado um golo, naquela que é a segunda campanha ao serviço dos tondelenses.