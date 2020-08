João Pedro: «Futebol está a ser crucificado»

O Tondela mostrou-se à comunicação social e João Pedro foi o porta-voz, num treino aberto que, devido à pandemia, não contou com adeptos, o que motivou um reparo.

"É sempre mais triste. O futebol está a ser crucificado. Estamos a tentar dar o exemplo, pena que noutros eventos não seja o caso", referiu.



João Pedro parte para a terceira época no clube e é um dos líderes do balneário, algo que o deixa satisfeito: "A responsabilidade já era grande, o grupo era muito jovem e eu era dos mais velhos. Agora pertenço ao grupo de capitães, é uma responsabilidade mas também um prazer".



Com novo treinador, ainda é cedo para apontar diferenças, mas o médio admite que Pako Ayestarán "traz alguns conceitos novos", num plantel ainda por formar. "No ano passado houve muitas saídas, este ano acho que ainda há mais, mas os responsáveis são capazes de colmatá-las", afirmou.



Belenguer confiante



David Belenguer, líder da SAD, confessou que haverá mais reforços, apesar de não querer um plantel numeroso. "Não mais de 23 jogadores", afirmou. O espanhol duvida "que algum clube europeu aumente o orçamento da temporada anterior" face à pandemia, mas promete "uma equipa ambiciosa", comandada por um técnico que bem conhece: "Foi meu treinador, entende o futebol com simplicidade. Não é preciso mudar muita coisa no futebol, apenas fazer bem as coisas."