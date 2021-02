João Pedro: «O P. Ferreira é a equipa mais moralizada da Liga, a par do Sporting»

O Tondela já aponta baterias para o jogo da próxima jornada em Paços de Ferreira, diante da equipa sensação do campeonato. E os auriverdes procuram, ainda, somar a primeira vitória fora de casa no campeonato.





"Já tivemos oportunidades de vencer jogos e merecíamos ganhar jogos fora. Lembro-me do jogo no Marítimo, foi como foi, daquela maneira como jogavam foi ingrato. O jogo com Nacional, Belenenses, foram jogos muito mal perdidos e onde podíamos ter feito mais qualquer coisa", disse João Pedro, em conversa com os meios do clube tondelense."O Paços é a equipa sensação do campeonato, é uma equipa muito moralizada, se calhar a mais moralizada a par do Sporting. Estão com muita confiança. Isso também pode ser benéfico para nós, pois com tanta confiança pode surgir algum facilitismo da parte deles, o que eu não acredito muito, pois conhecemos bem o Pepa e ele leva os jogadores a terem sempre os pés na terra. Pode ser um bom jogo para vencermos pela primeira vez fora de casa", assinalou o médio.João Pedro, que marcou um dos golos na vitória (2-0) sobre o Farense, abordou ainda a sua capacidade de marcar golos de fora da área. Estará a preparar-se para ser um 'chuta-chuta'? "Tenho pensado em fazê-lo, mas primeiro penso na equipa, sinceramente. Só temos destaque se fizermos golos, mas o futebol é mais do que isso: é quem abre os passes, quem desbloqueia a jogada, o que quer que seja. O último golo que fiz foi numa jogada que o Bebeto desbloqueou com um toque de calcanhar. O Mario González, noutro lance, teve a destreza e valor de tocar para o lado, viu que Rafael Barbosa estava em melhor posição para marcar. Eu valorizo muito isso. Se encontrar situações em que possa rematar e eu analisar que posso ter êxito, faço-o. Se o melhor for o passe ou deixar a bola para quem vier atrás, será. Não vai ser uma obsessão", argumentou João Pedro.