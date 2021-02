João Pedro: «O Tondela deu-me a mão quando eu me estava a afogar»

João Pedro chegou ao plantel do Tondela há dois anos, precisamente no mercado de janeiro. Não precisou de muito tempo para conquistar um lugar entre as figuras de proa dos beirões, sendo atualmente o segundo jogador do plantel com mais jogos pelo clube (63), apenas atrás de Jhon Murillo.





"Faço um balanço positivo de quase dois anos a cumprir objetivos no Tondela e, a nível individual, a estabelecer metas novas. No ano passado, por exemplo, fiz a maioria dos jogos e ainda 4 golos, coisa que nunca tinha acontecido na minha carreira. São duas permanências na Liga, dois objetivos conseguidos e a fazer golos nos dois jogos decisivos. Tenho estado a fazer o meu trabalho com confiança e muita alegria. O Tondela deu-me a mão e tenho de fazer tudo para retribuir o que fizeram por mim", referiu João Pedro, em declarações aos meios do clube.O carinho pelo clube, esse, é enorme e o médio de 27 anos diz já ter "uma costela auriverde". "É mais uma costela auriverde e o resto do corpo é vimaranense. Venho de uma cidade que assim nos ensina e gostava que os tondelenes fossem mais assim, que as cidades apoiassem os seus clubes. Começo a ganhar um carinho muito grande pelo Tondela, que me deu a mão numa altura em que eu me estava a afogar. Isso nunca irei esquecer, e sou muito agradecido por isso", reforçou.João Pedro é um dos jogadores do Tondela já inscritos no curso de treinador. Mas, para já, o foco não é tanto a possibilidade de ser treinador. "Inscrevi-me para abrir portas. Decidi juntar o útil ao agradável: estando em Viseu e usando as plataformas online, evito deslocações e posso tirar um curso que me ajuda mesmo como jogador. Foi com esse intuito. Não me vejo, para já, como míster, mas é uma coisa que, tendo em conta a minha personalidade e forma com vejo o jogo, até poderia ter futuro, mas ainda nã penso nisso. O futebol também cansa e depois de acabar ainda tenho de sentir saudades para então tomar essa decisão", apontou o médio.