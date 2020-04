João Pedro recorda EUA: «É sempre especial conviver com Ibrahimovic, Ashley Cole...»

O isolamento social em que vivem os futebolistas e desportistas no geral dá azo, olhando ao tempo agora mais disponível, a recuperar memórias. Foi o que fez João Pedro, ao lembrar da experiência que viveu nos Los Angeles Galaxy entre 2017 e 2018.





"É sempre especial conviver com jogadores do gabarito do Ibra, do Ashley Cole, do Jonathan dos Santos e reparar na atitude que levam na vida e no futebol", afirmou o médio do Tondela à Sport TV.João Pedro completou, ontem, 27 anos, mas, nos EUA, não teve oportunidade de saber como é celebrar um aniversário ao lado de Zlatan Ibrahimovic: "Não, não tive esse prazer."Natural de Guimarães, o camisola 8 dos auriverdes vive a quarentena em Viseu e não esconde que o 27º aniversário foi mais "esquisito" do que os outros. "Foi um aniversário um bocado esquisito, mas tem de ser. Os meus pais estão a trabalhar em Guimarães e não fazia sentido ir para lá e correr riscos de contágio", relatou, por fim.