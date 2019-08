João Pedro: «Resultado sabe a pouco»

O médio João Pedro, um dos melhores elementos do Tondela, não ficou satisfeito com o nulo na partida. "Sabe a pouco o 0-0. Tentámos jogar um futebol positivo, embora aqui ou ali tenhamos entrado no jogo mais comprido do V. Setúbal. Queremos um futebol agradável que convença os nossos adeptos. É preciso tempo para entender as novas ideias, mas o clube está a reinventar-se. O objetivo é fazer um campeonato mais tranquilo em relação à época passada. E acredito que será assim", disse na flash interview da Sport Tv.

Do lado contrário, Vasco Fernandes pareceu mais agradado. "Foi um jogo disputado, com oportunidades para as duas equipas. Ambas podiam ter ganho, pelo que é um desfecho justo. A Liga é assim, muito disputada. Há que dar valor ao trabalho da equipa que lutou até à exaustão. O ponto pode vir a dar muito jeito."