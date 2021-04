João Pedro volta ao onze do Tondela

Rendido por Pedro Augusto na partida com o Nacional, João Pedro voltará, ao que tudo indica, a assumir a titularidade no meio-campo auriverde no encontro com o Famalicão, esta segunda-feira.





Isto porque Pedro Augusto viu o 9º cartão amarelo frente aos madeirenses e é baixa para o embate com os minhotos. Em todo o caso, em condições normais, mesmo que o brasileiro estivesse disponível para Famalicão, João Pedro deveria voltar a jogar na mesma.O camisola 8 tem sido um dos escolhidos para o miolo, a par de Jaume Grau e Olabe.