João Pedro: «Voltar a sentir alegria de jogar»

João Pedro foi ontem apresentado como reforço do Tondela, confirmando-se a notícia que Record avançara em devido tempo. O médio português, de 25 anos, chega aos beirões cedido pelos gregos do Apollon Smyrnis, mas com a devida autorização dos Los Angeles Galaxy, clube dos Estados Unidos da América ao qual está vinculado.

"Precisava de voltar a sentir a alegria de jogar futebol e para isso nada melhor do que o meu país. Então surgiu o Tondela e é com muito agrado que venho para uma equipa que começa a criar a sua história na Liga. E eu quero fazer parte dela. Quero ajudar muito a equipa a alcançar os seus objetivos, a permanência, e fazer coisas bonitas", afirmou João Pedro ao site do clube.

João Pedro, que esteve vários anos no V. Guimarães, é a solução encontrada depois da saída de Hélder Tavares para a Turquia.