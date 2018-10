João Reis reentra nos convocados

O treinador do Tondela fez regressar este sábado o defesa João Reis à lista de convocados, tendo em vista o jogo em casa com o Vitória de Setúbal, no domingo, da oitava jornada da Liga NOS.Pepa tem vindo a manter quase os mesmos 18 convocados nas últimas jornadas, excetuando-se desta vez a troca do avançado Sabbag, que fica de fora por lesão, por João Reis.De fora dos convocados ficaram também Diogo Silva, Moufi, João Mendes, Tembeng e Patrick.O jogo entre o Tondela, 16.º com seis pontos, e o Vitória de Setúbal, 11.º com oito, está agendado para as 15:00 de domingo, no Estádio João Cardoso, em Tondela.- Guarda-redes: Cláudio Ramos e Pedro Silva.- Defesas: Joãozinho, João Reis, Ícaro, Jorge Fernandes, Ricardo Costa e David Bruno.- Médios: Bruno Monteiro, Hélder Tavares, Pité, Sergio Peña e Jaquité.- Avançados: Tomané, Delgado, Chicho Arango, Murillo e Xavier.