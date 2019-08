João Vasco rescinde com o Tondela

João Vasco e o Tondela chegaram a acordo para pôr um término no vínculo que ligava as partes. O avançado, sem espaço no plantel beirão, rescindiu com o clube, sendo, para já, um jogador livre.





Contratado em 2016/17 ao Mortágua, João Vasco nunca conseguiu impôr-se no Tondela, sendo emprestado a Gil Vicente e Benfica Castelo Branco em épocas consecutivas.