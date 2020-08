João Vigário de saída do Tondela

O defesa esquerdo João Vigário está de saída do Tondela, um ano antes do fim de contrato, anunciou esta terça-feira a SAD do clube da Liga portuguesa de futebol.

"A CD Tondela - Futebol SAD informa que chegou a acordo com o lateral João Vigário para a rescisão do contrato que ligava ambas a partes até junho de 2021", informa o clube na página oficial da internet.

João Vigário, de 24 anos, natural de Gondomar, "contratado na temporada 2019/20 ao Vitória de Guimarães, esteve durante meia época no João Cardoso, tendo sido cedido ao Nacional a partir de janeiro".

"O CD Tondela garante uma percentagem dos direitos económicos do atleta a quem deixamos os votos das melhores felicidades pessoais e profissionais", adianta o comunicado.

Desde o final da época 2019/20 deixaram o Tondela Cláudio Ramos, Xavier, João Reis, Philipe Sampaio, Diogo Silva, Moufi, Pité, Ricardo Valente, Marko Petkovic e agora João Vigário.

O clube 'beirão' contratou Salvador Agra e Pedro Trigueira e fez contratos profissionais com Telmo Arcanjo e Tiago Almeida.

O Tondela também assinou trocou de treinador, ao assinar com Pako Ayestarán que substituiu Natxo González.