Joãozinho: «Golo no início da segunda parte matou completamente a partida»

Apesar de ter chegado ao descanso a perder, Joãozinho considerou que o Tondela não abanou com o golo sofrido no primeiro tempo , algo que apenas acabou por suceder quando o FC Porto chegou ao segundo tento, nos primeiros instantes da etapa complementar."O FC Porto entrou bem, marcou cedo, mas não abanámos. Tivemos uma boa reacção, mas outro golo no início da segunda parte matou completamente a partida porque foi fulcral para o resto do desenrolar. Regressámos com a ideia de continuar a circular com rapidez para apanhar o FC Porto em contrapé, mas não conseguimos marcar.""Todos os jogos até ao final são importantes e vamos trabalhar para ir buscar os três pontos à Madeira."